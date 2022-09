Roberto Speranza a Giorgia Meloni | le tue invettive somigliano a quelle dei no vax

LaVeritaWeb : Caro Roberto Speranza, la prego: chieda scusa. Vada a Bergamo, a Lodi, a Cremona, dove vuole, s’inginocchi davanti… - ricpuglisi : Per evitare le mascherine a scuola, è obbligatorio non avere Roberto Speranza come ministro della salute, dunque è… - AlexBazzaro : «Sono nervoso al pensiero di qualsiasi aggregazione di più di due persone, mi turba persino veder passare le automo… - JJ1897JJ : RT @Verbal66299888: Vi auguro di sognarvi roberto speranza che vi dice tachipirina e vigile attesa tutta la notte - mrzchm : RT @Verbal66299888: Vi auguro di sognarvi roberto speranza che vi dice tachipirina e vigile attesa tutta la notte -

Open

E' la 'sfida' lanciata via Twitter dal ministro della Salute,. Leggi anche Commissione d'inchiesta Covid, cosa dicono Crisanti e Bassetti Covid Italia,: "Positivi devono ...Lo scrive in un tweet il ministro della Saluterispondendo ad un altro postato da Giorgia Meloni nel quale si legge: "Sul piano sanitario,ha completamente fallito. Con ... La sfida di Roberto Speranza a Giorgia Meloni: «Facciamo un confronto su No vax e sanità» Non ci sarà alcun 'libera tutti' per i positivi asintomatici . La svolta, auspicata da vari esperti e forze politiche e già attuata in alcuni ...La leader di Fdi aveva accusato il ministro per aver "completamente fallito" con il suo piano sanitario. La replica: "Ti candidi a governare ...