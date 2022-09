Rkomi e Paola Di Benedetto si rivedono sul palco del Power Hits Estate dopo la loro rottura: ecco cosa è successo (Di giovedì 1 settembre 2022) È durato il tempo di una paparazzata sul settimanale Chi e un’uscita a cena con gli amici Fedez e Chiara Ferragni la storia fra Paola Di Benedetto e Rkomi. La conduttrice radiofonica nonché vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip e il cantante, nuovo giurato di X Factor, si sono lasciati dopo poche settimane di conoscenza. Rimangono ignoti i motivi di questo flirt sciolto come neve al sole di questa rovente Estate 2022ì, tuttavia non sono mancate alcune frecciatine da entrambe le parti. Nel corso di un’intervista al Corriere, il cantante, che abbiamo visto anche nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, ha preso le distanze dal flirt con l’ex Vippona: Il gossip non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale ... Leggi su isaechia (Di giovedì 1 settembre 2022) È durato il tempo di una paparazzata sul settimanale Chi e un’uscita a cena con gli amici Fedez e Chiara Ferragni la storia fraDi. La conduttrice radiofonica nonché vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip e il cantante, nuovo giurato di X Factor, si sono lasciatipoche settimane di conoscenza. Rimangono ignoti i motivi di questo flirt sciolto come neve al sole di questa rovente2022ì, tuttavia non sono mancate alcune frecciatine da entrambe le parti. Nel corso di un’intervista al Corriere, il cantante, che abbiamo visto anche nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, ha preso le distanze dal flirt con l’ex Vippona: Il gossip non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale ...

