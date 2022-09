Ricostruzione carriera, richiesta tramite istanze online entro il 31 dicembre. Le info utili (Di giovedì 1 settembre 2022) La domanda di Ricostruzione della carriera serve a ottenere il riconoscimento degli anni di servizio di pre-ruolo, derivanti sia da rapporti di lavoro a tempo determinato sia da anni di servizio svolti in altro ruolo, unitamente al servizio militare di leva, eventualmente svolto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 settembre 2022) La domanda didellaserve a ottenere il riconoscimento degli anni di servizio di pre-ruolo, derivanti sia da rapporti di lavoro a tempo determinato sia da anni di servizio svolti in altro ruolo, unitamente al servizio militare di leva, eventualmente svolto. L'articolo .

