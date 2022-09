Repubblica: “Cristiano Ronaldo-Napoli tentativo in extremis: nuovi contatti” (Di giovedì 1 settembre 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Cristiano Ronaldo-Napoli. Cristiano Ronaldo al Napoli è una telenovela infinita. Nonostante le smentite di Rai Sport, l’edizione on-line del quotidiano Repubblica tiene aperta la trattativa tra il club azzurro ed il calcio portoghese: “Napoli-Ronaldo, tentativo in extremis per il prestito a sorpresa, nuovi contatti tra il Napoli e l’entourage di Cristiano Ronaldo. Sarebbe infatti in corso un tentativo in extremis per portare a termine il clamoroso trasferimento in prestito. Cristiano Ronaldo vuole giocare la ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 1 settembre 2022) CALCIOMERCATOalè una telenovela infinita. Nonostante le smentite di Rai Sport, l’edizione on-line del quotidianotiene aperta la trattativa tra il club azzurro ed il calcio portoghese: “inper il prestito a sorpresa,tra ile l’entourage di. Sarebbe infatti in corso uninper portare a termine il clamoroso trasferimento in prestito.vuole giocare la ...

