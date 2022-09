(Di giovedì 1 settembre 2022) Il bambino soffriva di disturbi mentali e sarebbe finito in acqua dopo un'aggressione subita dal padre per mano di un

Austria, rapinatore tramortisce un padre: il figlio disabile finisce nel fiume e annega

Polizia austriacaPolizia austriaca Rapinatore tramortisce papà. E il figlio annega nel fiume Il bambino soffriva di disturbi mentali e sarebbe finito in acqua dopo un'aggressione subita dal padre per mano di un rapinatore ...Bolzano, 29 agosto 2022 - Una rapina in Austria è finita in tragedia: un bambino disabile di sei anni è annegato nel fiume Kitzbüheler Ache quando il padre, che lo accompagnava spingendo la carrozzina ...