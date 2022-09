(Di giovedì 1 settembre 2022) Leggo una grande preoccupazione intorno alla centrale nucleare di Zaporhozhia e a me sembra una preoccupazione eccessiva. Sono sempre più attive le truppe partigiane, organizzate, bene armate, ...

Ogni giorno, attraverso Slava, parleremo con chi sta vivendo la guerra in prima persona: questo progetto si chiama "" ed è a cura di Tonino Zana Slava, il nostro comunicatore di notizie ......in Ucraina il team di ispettori dell'agenzia internazionale per l'energia atomica è arrivata nella città di zaporizhia il direttore generale Rafael grossi ha confermato e giornalistiSenti aci ... Radio Kiev: «Il popolo ucraino pensa all'inverno» Una casa distrutta da un bombardamento a Kharkiv, Ucraina - Foto Sergej Kozlov Epa © www.giornaledibrescia.it Un ponte tra l'Italia, dove vive, e l'Ucraina, dove è nato e cresciuto. Slava è un uomo di ...Pubblicità Lo riporta l'agenzia di stampa Tass. Un funzionario russo ha affermato che le forze ucraine prendono di mira le strutture chiave della centrale nucleare di Zaporizhzhia… Leggi ...