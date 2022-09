Quanto costa l’elezione in Parlamento: da 15 a 30 mila euro per la Camera o il Senato (Di giovedì 1 settembre 2022) C’è chi ne chiede 15 mila e chi si spinge fino a 30 mila euro. l’elezione in Parlamento costa assai, anche se i ritorni sono indubbi. In più l’era delle grandi somme in arrivo dal finanziamento pubblico è ormai tramontata. Per questo i partiti si organizzano e cercano di reperire fondi dagli eletti. Con il più classico dei sistemi: impegnando gli aspiranti onorevoli a versare una somma in caso di elezione. Una tecnica che si porta con sé qualche incognita, visto che gli accordi firmati sono privati e in Parlamento vige l’autodichìa. Ma è l’unica praticabile. Per questo oggi il Corriere della Sera riepiloga Quanto costa ad ogni candidato essere eletto. In base alle richieste dei partiti che candidano. E al netto del contributo mensile ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022) C’è chi ne chiede 15e chi si spinge fino a 30inassai, anche se i ritorni sono indubbi. In più l’era delle grandi somme in arrivo dal finanziamento pubblico è ormai tramontata. Per questo i partiti si organizzano e cercano di reperire fondi dagli eletti. Con il più classico dei sistemi: impegnando gli aspiranti onorevoli a versare una somma in caso di elezione. Una tecnica che si porta con sé qualche incognita, visto che gli accordi firmati sono privati e invige l’autodichìa. Ma è l’unica praticabile. Per questo oggi il Corriere della Sera riepilogaad ogni candidato essere eletto. In base alle richieste dei partiti che candidano. E al netto del contributo mensile ...

