Puglia, maltempo: ancora allerta per temporali, possibili grandinate e vento forte Protezione civile, previsioni meteo. Bollettino di aggiornamento: oggi pomeriggio codice rosso per Mattinata e Vieste (Di giovedì 1 settembre 2022) Bollettino di aggiornamento emesso dalla Protezione civile della Puglia alle 17,25: codice rosso per rischio idrogeologico relativo a Mattinata e Vieste. Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per tredici ore. Si prevedono “precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sulla Puglia centro-settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 1 settembre 2022)diemesso dalladellaalle 17,25:per rischio idrogeologico relativo a. Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalla prossima mezzanotte per tredici ore. Si prevedono “precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sullacentro-settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci diintensità, frequente attività elettrica,e forti raffiche di ...

