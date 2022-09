Professioni sanitarie | crollano le iscrizioni ai test Rea Opi Napoli | Bistrattati dalle istituzioni

(Di giovedì 1 settembre 2022) I dati di iscrizione aiper lediffusi quest’anno dalla Federico ll parlano chiaro. Si registra purtroppo un preoccupante calo d’attrattività presso i giovani della professione infermieristica. Un allarme che ha registrato l’intervento della presidente Fnopi Barbara Mangiacavalli e di Teresa Rea, presidente Opi. La FNOPI ha identificato tre priorità inderogabili, inviate alle forze in corsa per le elezioni: incremento della base contrattuale e riconoscimento economico dell’esclusività delleinfermieristiche; riconoscimento delle competenze specialistiche; evoluzione del percorso formativo universitario. “La politica – ha detto Mangiacavalli – deve porsi obiettivi precisi: senza infermieri non c’è salute, l’Italia deve dimostrare di essere una nazione che ...

Per quanto riguarda lehanno scelto di concorrere per un posto all'Università di Bologna in 2290 (l'anno scorso erano 2622). Sono 300 le candidature per il corso di laurea in ...Solo così si potrà pensare di rendere nuovamente attrattive leche invece troppi giovani ormai non considerano più guardando al loro ingresso futuro nel mondo del lavoro. La Ugl ... Professioni sanitarie: 1051 domande per 518 posti all'Università di Parma I dati di iscrizione ai test per le professioni sanitarie diffusi quest’anno dalla Federico ll parlano chiaro. Si registra un calo ...Sono quattro 4mila gli studenti che parteciperanno dal 6 al 15 settembre 2022 alle prove di ammissioni ai corsi di laurea a numero chiuso a Caserta. Le prove sono propedeutiche all’iscrizione ai corsi ...