Primo giorno di scuola: dialogo immaginario tra prof di ruolo e neoassunto. Spoiler? Poi vediamo (Di giovedì 1 settembre 2022) “Primo giorno di scuola?” “Primo giorno sì, in tutti i sensi. Prendo servizio oggi. Che emozione. Chissà come sarà questo nuovo anno scolastico?” “Come vuoi che sia? Come gli altri. Approssimativo fino a Natale, confuso fino a Pasqua, burocraticamente asfittico in primavera e poi si rotola fino a metà luglio invocando pietà”. “Intanto devo ancora leggere tutte le linee guida sulla ripartenza, ho già l’ansia”. “Te le riassumo io: iniziamo e poi vediamo“. “Ma come poi vediamo? E per il Covid?” “Non c’è più. Se arriva poi vediamo”. “E la Dad? La Ddi? Il Pai, il Pia, il Cip e Ciop?” “Non si fa più, manco ai positivi, che altrimenti qui tutti si svegliano la mattina con un cotton-fioc nel naso e a scuola non viene più nessuno”. “Ma scusa e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) “di?” “sì, in tutti i sensi. Prendo servizio oggi. Che emozione. Chissà come sarà questo nuovo anno scolastico?” “Come vuoi che sia? Come gli altri. Approssimativo fino a Natale, confuso fino a Pasqua, burocraticamente asfittico in primavera e poi si rotola fino a metà luglio invocando pietà”. “Intanto devo ancora leggere tutte le linee guida sulla ripartenza, ho già l’ansia”. “Te le riassumo io: iniziamo e poi“. “Ma come poi? E per il Covid?” “Non c’è più. Se arriva poi”. “E la Dad? La Ddi? Il Pai, il Pia, il Cip e Ciop?” “Non si fa più, manco ai positivi, che altrimenti qui tutti si svegliano la mattina con un cotton-fioc nel naso e anon viene più nessuno”. “Ma scusa e ...

AntoVitiello : ??#Milan, primo allenamento con la squadra per #Thiaw. Ancora personalizzato per #Rebic e #Origi ma stanno meglio, v… - gippu1 : Giunti all'ultimo giorno di mercato, nella settimana del derby #RedBird si presenterebbe con un nuovo arrivo che ev… - gippu1 : In #EmpoliVerona primo gol in serie A per Tommaso Baldanzi, nato il 23 marzo 2003 - prima domenica di primavera, gi… - pikapetgds : @is4gds ti amo come il primo giorno prontooo - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Il Covid? Non c'è più. Se arriva poi vediamo...' [di Valentina Petri] -