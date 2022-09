Prima operazione in sinergia Palermo - City: in Sicilia arriva 'Kante' Gomes (Di giovedì 1 settembre 2022) Negli anni a Parigi si è guadagnato il soprannome di "Kanté". Un biglietto da visita di quelli che lasciano ben sperare, per il Palermo, che si è assicurato Claudio Gomes. Al di là delle prospettive ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 settembre 2022) Negli anni a Parigi si è guadagnato il soprannome di "Kanté". Un biglietto da visita di quelli che lasciano ben sperare, per il, che si è assicurato Claudio. Al di là delle prospettive ...

DiMarzio : #SkyCalciomercatoNews | #Palermo-#City, prima operazione in sinergia: in arrivo Claudio #Gomes - Spooky_The_Tuff : RT @alessiolasta: La corsa di tutti i partiti a #tiktok non è solo un'operazione simpatia. Il voto dei giovani (per la prima volta i 18enni… - Micky_Rassara : @domenickodg Per me Botman era un obiettivo prima dell’inserimento del Newcastle. Quando il prezzo è diventato 30,… - bicarbonatogay : mi rende un sacco felice sapere che dylan può finalmente fare la sua prima operazione di transizione ???? - Gazzetta_it : Prima operazione in sinergia Palermo-City: in Sicilia arriva “Kante” Gomes #calciomercato -