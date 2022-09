Prima di Vite al Limite pesava quasi 3 quintali, clamoroso! Com’è oggi? Spiacevolissima scoperta (Di giovedì 1 settembre 2022) Prima di partecipare a Vite al Limite il suo peso raggiungeva quasi i 3 quintali, davvero clamoroso! Com’è diventata oggi? Spiacevolissima scoperta. Tra le diverse storie che si sono alternate nel corso della quarta stagione di Vite al Limite, il pubblico di Real Time non ha potuto fare a meno di affezionarsi a questa della L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 1 settembre 2022)di partecipare aalil suo peso raggiungevai 3, davverodiventata. Tra le diverse storie che si sono alternate nel corso della quarta stagione dial, il pubblico di Real Time non ha potuto fare a meno di affezionarsi a questa della L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

