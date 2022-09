Premio Sele d’Oro | Fico inaugura il Memoriale Collina degli Eroi | qui i fanti Usa si gettarono sui i nazisti

(Di giovedì 1 settembre 2022) Lunedì 5 settembre, alle ore 17 a Oliveto Citra, in provincia di Salerno, nel corso della XXXVIII edizione delMezzogiorno, si terrà l’zione del”. Alla cerimonia prenderà parte il presidente della Camera dei deputati, Roberto. Il”, in contrada Lauri, sarà dedicato a un drappello della 45esima divisione di fanteria dell’esercito Usa che, nel settembre del 1943, a seguito dello sbarco alleato sulle spiagge del salernitano e dell’avanzata verso l’interno, si lanciò, proprio a Oliveto Citra, alla conquista di un’altura difesa dalle mitragliatrici tedesche. A capo c’era il ...

inforcampania : OLIVETO CITRA - INIZIA CON I COLORI DELL'EUROPA LA - ottopagine : Oliveto Citra, tutto pronto per la XXXVIII edizione del Premio Sele d’Oro Mezzo #OlivetoCitra - GazzettaSalerno : Torna il Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, da giovedì 1 a domenica 10 ad Oliveto Citra. - inforcampania : OLIVETO CITRA - “PONTI CONTRO MURI”. AL CENTRO DEL PREMIO SELE D’ORO 2022 - ildenaro_it : #Ponticontromuri, al #centro del @premioseledoro una #riflessione sulla necessità del #dialogo in #tempo di… -

Oliveto Citra . Si terrà da giovedì 1 a sabato 10 settembre, a Oliveto Citra (SA), la XXXVIII edizione deld'Oro Mezzogiorno. 'Bridges against Walls', ovvero 'Ponti contro Muri': sarà questo il tema al centro della storica manifestazione, organizzata dal Comune di Oliveto Citra in ...Giunto alla sua XXIV edizione, il Festival rientra tra le iniziative culturali promosse dald'Oro Mezzogiorno. Ad aprire la sezione teatrale sarà un ospite d'eccezione, uno dei simboli ...Lunedì 5 settembre, alle ore 17 a Oliveto Citra, in provincia di Salerno, nel corso della XXXVIII edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, si terrà l’inaugurazione del Memoriale “Collina degli eroi ...Lunedì 5 settembre, alle ore 17.00 a Oliveto Citra, nel corso della XXXVIII edizione del Premio Sele d'Oro Mezzogiorno, si terrà l’inaugurazione del ...