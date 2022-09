Premier League, giornata 5: scatenato Haaland (Di giovedì 1 settembre 2022) Ancora Haaland, ancora una tripletta nella tennistica vittoria del Manchester City ma è sempre l’Arsenal a rimanere in vetta. Successo al fotofinish del Liverpool mentre non va oltre il pareggio il Tottenham. Brutta sconfitta per il Chelsea, Manchester United terza affermazione filata. Di seguito l’analisi della giornata 5 di Premier League. Premier League – giornata 5: Arsenal-Aston Villa 2-1, Man. City-Nottingham Forest 6-0, West Ham-Tottenham 1-1 Non si ferma la corsa dell’Arsenal in questo suo strepitoso avvio di stagione: i Gunners dominano in lungo e in largo in casa contro l’Aston Villa ma concretizzano poco segnando l’1-0 con Gabriel Jesus, poi i Villans pareggiano da corner con Douglas Luiz al 74? ma tre minuti dopo Martinelli evita la beffa regalando la ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 1 settembre 2022) Ancora, ancora una tripletta nella tennistica vittoria del Manchester City ma è sempre l’Arsenal a rimanere in vetta. Successo al fotofinish del Liverpool mentre non va oltre il pareggio il Tottenham. Brutta sconfitta per il Chelsea, Manchester United terza affermazione filata. Di seguito l’analisi della5 di5: Arsenal-Aston Villa 2-1, Man. City-Nottingham Forest 6-0, West Ham-Tottenham 1-1 Non si ferma la corsa dell’Arsenal in questo suo strepitoso avvio di stagione: i Gunners dominano in lungo e in largo in casa contro l’Aston Villa ma concretizzano poco segnando l’1-0 con Gabriel Jesus, poi i Villans pareggiano da corner con Douglas Luiz al 74? ma tre minuti dopo Martinelli evita la beffa regalando la ...

