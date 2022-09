Premier League | campagna acquisti da record | 1 5 miliardi di sterline di spesa lorda

(Di giovedì 1 settembre 2022) Fofana, Antony, Casemiro, Nunez. La, in attesa di conoscere i dati in chiusura della finestra estiva, batte nuovisul mercato. Ladelle 20 squadre del campionato inglese è stata di 1,5di(1,74 mld in euro). Superato ildel 2017 che nello stesso intervallo temporale era stato di 1,43e superata l’interadella stagione precedente (1,44di, 1,67 mld euro). A dare una spinta decisiva verso nuovi primati sono state quasi tutte le big del campionato. Lo United ha investito 95 mln di euro per l’attaccante 22enne dell’Ajax Antony, quarto giocatore più costoso nella storia della ...

GoalItalia : Erling #Haaland nelle prime 5 partite in... ?????????????? Premier League - 9 goal ???? Champions League - 8 goal ???? Bundes… - OptaPaolo : 9 - Erling #Haaland ha segnato 9 gol nelle prime cinque presenze in Premier League, un nuovo record nella storia de… - GiovaAlbanese : C’è del nuovo movimento intorno ad #Arthur tra Portogallo e Francia, resta sullo sfondo la Premier League. La sua c… - sportface2016 : #PremierLeague, campagna acquisti da record: 1.5 miliardi di sterline di spesa lorda - danyel_valle : @Silva_Juninho1 @SgRicardo57 @crfe_lipe @yvitinL @eh_ojota @TNTSportsBR Vasco é premier League ?? -

'Cristiano Ronaldo non ha mai considerato l'idea di giocare nello Sporting Lisbona o nel Napoli. Stasera non giocherà contro il Leicester in, e può essere coinvolto in intreccio di mercato nelle ultime ore' . Secco e deciso: è l'annuncio di Edu Aguirre, noto giornalista spagnolo che vanta un'amicizia con il calciatore ...Il Brighton proverà nelle prossime ore l'ultimo affondo alla Fiorentina per portare Kouamè inIl Brighton farà un tentativo last minute per convincere la Fiorentina alla cessione di Kouamé. L'attaccante viola, secondo quanto riportato dall'Athletic, dovrebbe essere l'ultimo ...Un altro gioco, un'altra tripletta per Erling Haaland dato che non ci vuole tempo per adattarsi alla Premier League con Manchester City. Foresta di Nottingham ...Fofana, Antony, Casemiro, Nunez. La Premier League, in attesa di conoscere i dati in chiusura della finestra estiva, batte nuovi record sul mercato. La spesa lorda delle 20 squadre del campionato ...