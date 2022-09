(Di giovedì 1 settembre 2022) Per il direttore di YouTrend il dato clamoroso sarebbe dovuto alla dinamica dei collegi uninominali. E il centrodestra tutto potrebbe raggiungere addirittura i due terzi dei seggi? "Poco probabile ma non impossibile"

gervasoni1968 : Pregliasco: 'C'è la distinta possibilità che Meloni e Salvini abbiano la maggioranza assoluta, senza Forza Italia'… - HuffPostItalia : Pregliasco: 'C'è la distinta possibilità che Meloni e Salvini abbiano la maggioranza assoluta, senza Forza Italia' -

L'HuffPost

'Giannaè stata una pilastro del comune di Millesimo - commenta il sindaco Picalli - Il ... vicesindaco e assessore al bilancio: 'Una dipendente che si è sempreper la grande ......le figure del Generale dei Ris di Parma Giuseppe Garofano e del medico Fabrizio, figura ... si è ancheper la sua lotta a difesa della violenza di genere. L'attore Mimmo Galletto, ... Pregliasco: "C'è la distinta possibilità che Meloni e Salvini abbiano la maggioranza assoluta, senza Forza Italia" (di N. Boffa) Per il direttore di YouTrend il dato clamoroso sarebbe dovuto alla dinamica dei collegi uninominali. E il centrodestra potrebbe raggiungere addirittura i due ...Pregliasco, in servizio presso l’ente dal 1981 ... Francesco Garofano, vicesindaco e assessore al bilancio: “Una dipendente che si è sempre distinta per la grande affidabilità, puntualità e senso del ...