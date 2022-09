Power Hits Estate 2022, vincono Fedez, Tananai e Mara Sattei con La dolce vita (Di giovedì 1 settembre 2022) Nella serata all’Arena di Verona dedicata al Power Hits Estate 2022 a vincere sono Fedez, Tananai e Mara Sattei con La dolce vita Il Power Hit 2022 è La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei. Il verdetto è arrivato all’Arena di Verona nel corso dello show musicale più atteso dell’anno. Il Power Hit vincitore è stato decretato attraverso una classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio in collaborazione con EarOne e il voto degli ascoltatori che hanno potuto esprimere la propria preferenza sul sito www.rtl.it e su RTL 102.5 Play. La classifica è stata ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) Nella serata all’Arena di Verona dedicata ala vincere sonocon LaIlHitè Ladi. Il verdetto è arrivato all’Arena di Verona nel corso dello show musicale più atteso dell’anno. IlHit vincitore è stato decretato attraverso una classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio in collaborazione con EarOne e il voto degli ascoltatori che hanno potuto esprimere la propria preferenza sul sito www.rtl.it e su RTL 102.5 Play. La classifica è stata ...

