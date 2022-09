“Possibile contaminazione” | Esselunga richiama due bevande vegetali

(Di giovedì 1 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – C'è una sospetta “microbiologica” alla base della decisione didire precauzionalmente due lotti diriso e soia a marchio Smart. La bevanda vegetale di riso interessata dal richiamo è stata venduta in contenitore Tetra Pak da 1000 ml con il numero di lotto L220629 e con termine di scadenza 29 giugno 2023; quella vegetale alla soia con il numero di lotto L: 220706 e come termine di scadenza il 6 luglio 2023. Lete sono state prodotte dall'azienda Abafoods SRL, nello stabilimento di via Cà Mignola Nuova, a Badia Polesine, in provincia di Rovigo. Il richiamo si applica solo al lotto e alla relativa scadenza sopra elencati, altri prodotti e lotti del marchio non sono infatti interessati. ...

