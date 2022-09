Polonia chiede alla Germania danni di guerra per 1.300 miliardi (Di giovedì 1 settembre 2022) alla presentazione di una relazione che valuta le perdite della Polonia durante la Seconda guerra Mondiale, il presidente di Diritto e Giustizia, Jaroslaw Kaczynski, ha annunciato - nelle immagini di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022)presentazione di una relazione che valuta le perdite delladurante la SecondaMondiale, il presidente di Diritto e Giustizia, Jaroslaw Kaczynski, ha annunciato - nelle immagini di ...

apostolo1805 : @robertal181 @christian_fsi Lo ha fatto, e in più occasioni, come d'altronde lo aveva già fatto anche la Polonia. - CharlesLydgate : ••• Dopo che la Polonia chiede miliardi alla Germania (WWII), la Cina portebbe comprarsi un pezzo di Giappone per Nanchino (1937). - telodogratis : La Polonia chiede a Berlino 1,3 trilioni di euro per i danni della Seconda guerra mondiale - Ultron65 : RT @lettera_mosca: LA POLONIA CHIEDE I DANNI - Jaroslaw Kaczynski, leader del partito polacco di governo Legge e Giustizia, ha detto 'la Po… - lettera_mosca : LA POLONIA CHIEDE I DANNI - Jaroslaw Kaczynski, leader del partito polacco di governo Legge e Giustizia, ha detto '… -