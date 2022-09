Polonia chiede alla Germania danni di guerra per 1.300 miliardi (Di giovedì 1 settembre 2022) alla presentazione di una relazione che valuta le perdite della Polonia durante la Seconda guerra Mondiale, il presidente di Diritto e Giustizia, Jaroslaw Kaczynski, ha annunciato - nelle immagini di Telewizja Polska S.A. (TVP) - che Varsavia chiederà danni di guerra per 1.300 miliardi di euro alla Germania."È una somma molto importante, poco più di 6.200 miliardi di zloty (circa 1.300 miliardi di euro) ma considerando che il pagamento di questo tipo di risarcimenti è spalmato su decenni, è una somma che l'economia tedesca può perfettamente superare senza essere schiacciata. Il risarcimento pagato alla Francia per i danni dalle Prima guerra mondiale è ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 1 settembre 2022)presentazione di una relazione che valuta le perdite delladurante la SecondaMondiale, il presidente di Diritto e Giustizia, Jaroslaw Kaczynski, ha annunciato - nelle immagini di Telewizja Polska S.A. (TVP) - che Varsaviaràdiper 1.300di euro."È una somma molto importante, poco più di 6.200di zloty (circa 1.300di euro) ma considerando che il pagamento di questo tipo di risarcimenti è spalmato su decenni, è una somma che l'economia tedesca può perfettamente superare senza essere schiacciata. Il risarcimento pagatoFrancia per idalle Primamondiale è ...

