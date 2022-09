“Polmonite sconosciuta”. La malattia che terrorizza il mondo, già tre i morti (Di giovedì 1 settembre 2022) Una malattia che spaventa l'Argentina e a cui guarda il mondo intero con interesse. Una terza persona è morta in una clinica privata di Tucuma, nel nord-ovest dell'Argentina, per una «Polmonite di origine sconosciuta». A riferirlo le autorità sanitarie locali, precisando che nove persone in tutto, di cui 8 membri della clinica, si sono ammalati e tre di questi sono deceduti tra lunedì a oggi. Sono in corso esami per individuare l'origine dell'infezione ma Covid e un'altra serie di patologie sono già state escluse (per un totale complessivo di 25 virus o batteri differenti). Come riferisce il Corsera, a tutti i pazienti in questione è stata individuata una Polmonite bilaterale dal personale sanitario. I campioni raccolti sono stati inviati all'Argentine Reference Laboratory, l'Istituto Malbran di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 settembre 2022) Unache spaventa l'Argentina e a cui guarda ilintero con interesse. Una terza persona è morta in una clinica privata di Tucuma, nel nord-ovest dell'Argentina, per una «di origine». A riferirlo le autorità sanitarie locali, precisando che nove persone in tutto, di cui 8 membri della clinica, si sono ammalati e tre di questi sono deceduti tra lunedì a oggi. Sono in corso esami per individuare l'origine dell'infezione ma Covid e un'altra serie di patologie sono già state escluse (per un totale complessivo di 25 virus o batteri differenti). Come riferisce il Corsera, a tutti i pazienti in questione è stata individuata unabilaterale dal personale sanitario. I campioni raccolti sono stati inviati all'Argentine Reference Laboratory, l'Istituto Malbran di ...

Corriere : Argentina, tre morti per una polmonite di origine sconosciuta (e non è Covid) - tempoweb : #Argentina, tre morti per una polmonite di origine sconosciuta. Allarme rosso #salute #1settembre… - sarotwist : RT @Corriere: Argentina, tre morti per una polmonite di origine sconosciuta (e non è Covid) - IlnazionalistaD : RT @Corriere: Argentina, tre morti per una polmonite di origine sconosciuta (e non è Covid) - Corriere : Argentina, tre morti per una polmonite di origine sconosciuta (e non è Covid) -