Politici su TikTok. Poca innovazione, tanti rischi per la privacy (Di giovedì 1 settembre 2022) Il primo settembre inizia con uno scossone, un terremoto che scuote i cellulari dei più giovani: la classe politica italiana ha fatto un balzo in avanti verso il mondo di TikTok, un salto nel nuovo millennio popolato di video rapidi con sottofondo musicale, di domande e risposte sferzanti, duetti, dirette video con cappello e baffi virtuali, appiccicati sul viso dagli utenti che guardano. L'avventura di Silvio Berlusconi, Matteo Renzi e del Partito democratico sul social network da record (per numeri di utenti e non solo) prende il via a 25 giorni dal voto italiano. Un po' in ritardo, suggerisce qualche utente di un altro social network, Twitter, per riuscire davvero a mettere su una strategia comunicativa efficace, ma è vero che questa è e sarà una campagna elettorale al cardiopalma. La scelta dei leader Politici di sbarcare su TikTok ...

