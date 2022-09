Pnrr, Uffici di trasferimento tecnologico: gara del Mise da 7,5 milioni di euro (Di giovedì 1 settembre 2022) Incrementare l’intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso le imprese sostenendo la valorizzazione e la protezione della proprieta’ industriale dei progetti promossi dagli UTT (Uffici di trasferimento tecnologico) di Università ed Enti pubblici di ricerca italiani nonche’ degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. E’ l’obiettivo del nuovo bando del Ministero dello sviluppo economico che mette a disposizione della misura 7,5 milioni di euro delle risorse stanziate nell’ambito del Pnrr. Per richiedere il finanziamento – a partire dall’8 settembre e fino al 17 ottobre 2022 – si potranno presentare i progetti che puntano sia a consolidare i processi di rafforzamento degli UTT che sono gia’ in corso, sia a realizzarne di nuovi, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022) Incrementare l’intensità dei flussi diverso le imprese sostenendo la valorizzazione e la protezione della proprieta’ industriale dei progetti promossi dagli UTT (di) di Università ed Enti pubblici di ricerca italiani nonche’ degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. E’ l’obiettivo del nuovo bando del Ministero dello sviluppo economico che mette a disposizione della misura 7,5didelle risorse stanziate nell’ambito del. Per richiedere il finanziamento – a partire dall’8 settembre e fino al 17 ottobre 2022 – si potranno presentare i progetti che puntano sia a consolidare i processi di rafforzamento degli UTT che sono gia’ in corso, sia a realizzarne di nuovi, ...

