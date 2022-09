Pnrr, incentivi per alloggi universitari: pubblicato il decreto Mur da 300 milioni di euro (Di giovedì 1 settembre 2022) È stato pubblicato il decreto del ministro dell’Università e della Ricerca n. 1046 del 26 agosto 2022 per l’accesso, grazie a 300 milioni di euro previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al cofinanziamento di interventi volti all’acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari. Fino a giovedì 29 settembre, gli organismi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di gestione per il diritto allo studio universitario, le università, le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM) potranno inviare al Mur le richieste di cofinanziamento di interventi come l’acquisto o la locazione a lungo termine di immobili e l’eventuale loro adeguamento alla comunicazione della Commissione europea sul Green Deal per ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022) È statoildel ministro dell’Università e della Ricerca n. 1046 del 26 agosto 2022 per l’accesso, grazie a 300diprevisti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al cofinanziamento di interventi volti all’acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti. Fino a giovedì 29 settembre, gli organismi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di gestione per il diritto allo studioo, le università, le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM) potranno inviare al Mur le richieste di cofinanziamento di interventi come l’acquisto o la locazione a lungo termine di immobili e l’eventuale loro adeguamento alla comunicazione della Commissionepea sul Green Deal per ...

