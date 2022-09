Pnrr, bando per il rilancio del patrimonio turistico: 111 manifestazioni interesse (la metà dal Sud) (Di giovedì 1 settembre 2022) Prosegue il processo di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio turistico ricettivo italiano in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo afferma la Cassa Depositi e Prestiti sottolineando che si è chiusa “con risultati molto positivi” la raccolta delle manifestazioni di interesse promossa dal bando per la selezione degli immobili da acquisire e ristrutturare tramite un fondo immobiliare gestito da CDP Immobiliare Sgr (Cdpi Sgr), società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP), partecipato e finanziato dal Ministero del Turismo (MITUR) attraverso l’impiego di 150 milioni di risorse del Pnrr. La procedura, per rispettare i requisiti previsti dal Pnrr, ricorda Cdp, prevede la selezione di almeno 12 immobili da acquisire e ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022) Prosegue il processo di valorizzazione e riqualificazione delricettivo italiano in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo afferma la Cassa Depositi e Prestiti sottolineando che si è chiusa “con risultati molto positivi” la raccolta delledipromossa dalper la selezione degli immobili da acquisire e ristrutturare tramite un fondo immobiliare gestito da CDP Immobiliare Sgr (Cdpi Sgr), società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP), partecipato e finanziato dal Ministero del Turismo (MITUR) attraverso l’impiego di 150 milioni di risorse del. La procedura, per rispettare i requisiti previsti dal, ricorda Cdp, prevede la selezione di almeno 12 immobili da acquisire e ...

