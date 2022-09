Piero Chiambretti si sfoga: “Sono stato trattato come lo strangolatore di Boston dai giornali”. Il riferimento alla ‘disputa’ per gli alimenti con la ex compagna (Di giovedì 1 settembre 2022) “Ho trovato veramente sgradevole il modo in cui Sono stato trattato. Mi hanno trasformato nello strangolatore di Boston“, rompe il silenzio Piero Chiambretti. Il conduttore parla a “Oggi” dopo le numerose polemiche dei mesi scorsi in seguito alla richiesta al Tribunale di Torino, con citazione dell’ex compagna Federica Laviosa, mamma della sua Margherita, di modificare le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia. Una riduzione del contributo mensile da 3.000 a 800 euro. “Il fatto è che più un personaggio pubblico viene attaccato e infangato, meglio è per la vendita dei giornali. Per fortuna esiste la giustizia; per fortuna ci sarà un’udienza definitiva a settembre“, ha aggiunto il presentatore torinese. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) “Ho trovato veramente sgradevole il modo in cui. Mi hanno trasformato nellodi“, rompe il silenzio. Il conduttore parla a “Oggi” dopo le numerose polemiche dei mesi scorsi in seguitorichiesta al Tribunale di Torino, con citazione dell’exFederica Laviosa, mamma della sua Margherita, di modificare le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia. Una riduzione del contributo mensile da 3.000 a 800 euro. “Il fatto è che più un personaggio pubblico viene attaccato e infangato, meglio è per la vendita dei. Per fortuna esiste la giustizia; per fortuna ci sarà un’udienza definitiva a settembre“, ha aggiunto il presentatore torinese. La ...

telodogratis : Piero Chiambretti estate da papà dopo la bufera sull’assegno di mantenimento ridotto - casting_provini : Casting bambini/e a Firenze e Bologna per il programma televisivo ”La Carica dei 100 e Uno” di Piero Chiambretti. S… - SignorAldo : RT @RaiNews: Non molti si ricorderanno di questa intervista di Piero Chiambretti a Gorbaciov, con la complicità di Giulietto Chiesa. Docume… - biancacle : RT @RaiNews: Non molti si ricorderanno di questa intervista di Piero Chiambretti a Gorbaciov, con la complicità di Giulietto Chiesa. Docume… - ivana_Savona : RT @RaiNews: Non molti si ricorderanno di questa intervista di Piero Chiambretti a Gorbaciov, con la complicità di Giulietto Chiesa. Docume… -