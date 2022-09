Piano gas: termosifoni abbassati ma solo per il caro bollette. Mica per il clima (Di giovedì 1 settembre 2022) La grande riforma per fronteggiare la crisi del gas legata a una guerra anche da noi voluta è arrivata: termosifoni a 19 gradi e tagliati di un’ora la sera. Una scelta che il governo avrebbe tra l’altro voluto evitare, quasi fosse una sanguinosa rivoluzione, ma che ad oggi – nonostante le centinaia di voli del premier in cerca di gas altrove – non è più rinviabile. Per chi si occupa di clima e ambiente, ma anche per qualsiasi cittadino dotato di buonsenso, c’è quasi da piangere. Anzi, il sentimento prevalente è forse un altro, la rabbia. Ci troviamo infatti di fronte a misure minime, che non avranno nessun impatto sulla vita di tutti noi, anzi forse la miglioreranno visto che si viveva nell’assurdo di orari e gradi di accensione dei termosifoni sempre uguali da sempre, nonostante il clima invernale sia drasticamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) La grande riforma per fronteggiare la crisi del gas legata a una guerra anche da noi voluta è arrivata:a 19 gradi e tagliati di un’ora la sera. Una scelta che il governo avrebbe tra l’altro voluto evitare, quasi fosse una sanguinosa rivoluzione, ma che ad oggi – nonostante le centinaia di voli del premier in cerca di gas altrove – non è più rinviabile. Per chi si occupa die ambiente, ma anche per qualsiasi cittadino dotato di buonsenso, c’è quasi da piangere. Anzi, il sentimento prevalente è forse un altro, la rabbia. Ci troviamo infatti di fronte a misure minime, che non avranno nessun impatto sulla vita di tutti noi, anzi forse la miglioreranno visto che si viveva nell’assurdo di orari e gradi di accensione deisempre uguali da sempre, nonostante ilinvernale sia drasticamente ...

