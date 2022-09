Perché Diana morì inseguita dai fotografi? La terribile spiegazione di Harry (Di giovedì 1 settembre 2022) Secondo Harry, Lady Diana fu inseguita dai fotografi per uno motivo molto specifico: lo stesso per cui la stampa ha tormentato sua moglie. I continui parallelismi tra la vita di Meghan Markle e quella di Lady Diana hanno fatto alzare più di un sopracciglio in passato. A cercare il continuo paragone è stata proprio la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 1 settembre 2022) Secondo, Ladyfudaiper uno motivo molto specifico: lo stesso per cui la stampa ha tormentato sua moglie. I continui parallelismi tra la vita di Meghan Markle e quella di Ladyhanno fatto alzare più di un sopracciglio in passato. A cercare il continuo paragone è stata proprio la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ElBrucchio : Ma poi st’amica geniale che ha fatto de geniale? Na battuta? A me na volta me disse che let it be era dedicata a la… - Capo22418622 : @DestroyUnion @GiancarloPilus1 E la cerimonya molto riservata in famiglia di pochi in Real casa londra e senza ceri… - weonlylovesmoke : @Ivlylrn diana e tutti noi insieme, solo perché tu vivi sta merda da più tempo non vuol dire che devi castigare noi altri - omglelez : io senza parole perché non ho letto niente neanche un minimo riconoscimento nel ricordare l’anniversario di morte d… - Diana_Jungle : RT @pbecchi: Che dite, invece di stare al freddo e chiudere le aziende perché non facciamo come Orban? Un nuovo accordo tra Italia e Gazpro… -