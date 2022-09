Per compensare il gender gap nel lavoro di cura, le donne il 29 agosto avrebbero dovuto smettere di fare i lavori domestici per tutto il resto dell'anno (Di giovedì 1 settembre 2022) Secondo il Bureau of Labor Statistics, le donne ogni giorno si occupano delle faccende domestiche in media 47 minuti in più degli uomini. Leggi anche › Il gender gap di cui poco si parla ma che ha già molti effetti lavori domestici: perché le donne ne fanno di più Ciò equivale a circa 5 ore e mezza ogni settimana, tempo che esclude l’assistenza ai figli, la spesa o le commissioni, che il BLS classifica in altre categorie dove le donne fanno anche molto di più. Questo significa che per pareggiare il carico e per compensare il gender gap nel lavoro di cura, le ... Leggi su iodonna (Di giovedì 1 settembre 2022) Secondo il Bureau of Labor Statistics, leogni giorno si occupanoe faccende domestiche in media 47 minuti in più degli uomini. Leggi anche › Ilgap di cui poco si parla ma che ha già molti effetti: perché lene fdi più Ciò equivale a circa 5 ore e mezza ogni settimana, tempo che esclude l’assistenza ai figli, la spesa o le commissioni, che il BLS classifica in altre categorie dove leanche molto di più. Questo significa che per pareggiare il carico e perilgap neldi, le ...

