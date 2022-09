Paura nella notte, fiamme in una villetta: l’incendio coinvolge la casa confinante (FOTO) (Di giovedì 1 settembre 2022) Incendio nella notte a Mazzano Romano, Comune di circa 3.000 anime vicino al Lago di Bracciano in Provincia di Roma. Intorno alle 5.00 un incendio, per cause ancora in fase di accertamento, è divampato in una villetta provocando ingenti danni. Leggi anche: Choc al lago di Bracciano, immersione finisce in tragedia: morto 48enne Incendio a Mazzano Romano oggi Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Le fiamme tuttavia hanno recato danni anche all’abitazione confinante. Sul posto, lungo la strada vicinale Monte San Pietro, sono presenti i carabinieri di Bracciano ed il personale del 118, oltre che agli operatori dei Vigili del Fuoco intervenuti per domare il rogo. Leggi anche: Bracciano. Il suo cane scappa e rischia di essere investito: salvato dai Carabinieri Macabra scoperta a Bracciano: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 settembre 2022) Incendioa Mazzano Romano, Comune di circa 3.000 anime vicino al Lago di Bracciano in Provincia di Roma. Intorno alle 5.00 un incendio, per cause ancora in fase di accertamento, è divampato in unaprovocando ingenti danni. Leggi anche: Choc al lago di Bracciano, immersione finisce in tragedia: morto 48enne Incendio a Mazzano Romano oggi Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Letuttavia hanno recato danni anche all’abitazione. Sul posto, lungo la strada vicinale Monte San Pietro, sono presenti i carabinieri di Bracciano ed il personale del 118, oltre che agli operatori dei Vigili del Fuoco intervenuti per domare il rogo. Leggi anche: Bracciano. Il suo cane scappa e rischia di essere investito: salvato dai Carabinieri Macabra scoperta a Bracciano: ...

