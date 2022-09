Pattinaggio artistico a rotelle, Europei 2022: Morales tenta la fuga nella style della solo dance, Nuti insegue. Caballero leader d’esperienza (Di giovedì 1 settembre 2022) Rispettando i favori del pronostico la Spagna è salita in cattedra nella segmento più corto della solo dance, primo impegno (per la categoria Senior) dei Campionati Europei 2022 di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena per la prima volta nella storia ad Andorra. Le furie rosse, grazie alla presenza dei due Campioni del Mondo in carica, hanno dettato legge trovandosi comunque un’ottima concorrenza da parte dell’Italia. In campo femminile una Natalia Baldizzone Morales in grande spolvero ha preso nettamente in largo, confezionando una performance di grande spessore in cui ha ottenuto il massimo del livello in tutti gli elementi, a loro volta premiati da un grado di esecuzione elevato. Tra ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Rispettando i favori del pronostico la Spagna è salita in cattedrasegmento più corto, primo impegno (per la categoria Senior) dei Campionatidi, quest’anno in scena per la prima voltastoria ad Andorra. Le furie rosse, grazie alla presenza dei due Campioni del Mondo in carica, hanno dettato legge trovandosi comunque un’ottima concorrenza da parte dell’Italia. In campo femminile una Natalia Baldizzonein grande spolvero ha preso nettamente in largo, confezionando una performance di grande spessore in cui ha ottenuto il massimo del livello in tutti gli elementi, a loro volta premiati da un grado di esecuzione elevato. Tra ...

