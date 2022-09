Paredes: 'Juve la squadra dei miei sogni, era da tanto che volevo essere qui' (Di giovedì 1 settembre 2022) "La Juve era la squadra dei miei sogni, ho sempre voluto venire qui e non volevo lasciarmi sfuggire questa occasione. Come ho detto ad amici e familiari: o la Juve o nessun'altra. Sono felice di ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 settembre 2022) "Laera ladei, ho sempre voluto venire qui e nonlasciarmi sfuggire questa occasione. Come ho detto ad amici e familiari: o lao nessun'altra. Sono felice di ...

romeoagresti : Definiti anche gli ultimi dettagli tra società: #Paredes è della #Juve // Done deal, even the last details have bee… - romeoagresti : La base del principio d’accordo - che verrà definito entro domani mattina - tra la #Juve e il #Psg per #Paredes: 15… - ClaMarchisio8 : @guido_vaciago @Balutin75 @PaoloCond @paolorossi1965 @ClaudioZuliani Più che altro nessuno dei due ha le caratteris… - AndreaPintore5 : RT @GoalItalia: 'O la Juve o nessuno' Leandro Paredes ha scelto la Signora ?? - sportli26181512 : #Paredes già innamorato della Juve: 'Un club da sogno': Prime parole in maglia bianconera ai canali ufficiali della… -