Paralizzato e tremolante | Francesco Chiofalo | altro dramma dopo il tumore

(Di giovedì 1 settembre 2022)sta di nuovo male. Qualche giorno fa, nel corso di un evento a Catania, ha avuto un malore ed è corso in ospedale. I fan sono rimasti senza parole,giorni di silenzio arrivano i racconti. "per quattro giorni", dicesu Instagram. "Potrebbe essere stata questa camera d'aria che mi è rimasta nel craniol'operazione che va a creare della pressione al cervello… Ma potrebbe anche non c'entrare nulla e potrebbe essere semplicemente un'infiammazione dei nervi. Per ora è tutto da capire”, continua. Qualche anno fa è stato operato al cervello per una rara forma di. Mesi e mesi di convalescenza prima di tornare alla vita normale. Ha dovuto sostenere pure un ciclo di radioterapia. A ...

infoitsalute : Francesco Chiofalo: 'Paralizzato e tremolante per 4 giorni, c'entra il tumore' - infoitsalute : Chiofalo: “Paralizzato e tremolante per 4 giorni, c’entra il tumore” -

Francesco Chiofalo: "per 4 giorni, c'entra il tumore" L'influencer romano è stato portato al pronto soccorso di Catania e, dopo i primi accertamenti, ha scelto di ricoverarsi ...Come promesso Francesco Chiofalo ha spiegato ai suoi follower cosa è accaduto negli ultimi giorni. Il popolare Lenticchio di Temptation Island si è sentito male durante una serata in Sicilia e dopo un ...Come sta oggi Francesco Chiofalo Il ragazzo ha avuto gravi problemi di salute, ma cosa gli è successo I dettagli ...Chiofalo, durante una recente serata in Sicilia, si è sentito male non riuscendo più a muovere il braccio e la gamba destra. Ho passato un incubo di quattro giorni. Questo tremore abbinato a questa pa ...