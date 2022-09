Paola Di Benedetto annuncia il suo ex fidanzato Rkomi sul palco del Power Hits Estate 2022 (Di giovedì 1 settembre 2022) Paola Di Benedetto anche quest’anno ha condotto lo speciale Power Hits Estate, l’evento musicale di RTL 102.5 che ha decretato qual è il tormentone dell’Estate (spoiler: La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei). Ed anche quest’anno si è ritrovata sullo stesso palco con un suo ex fidanzato. Se l’anno scorso ha dovuto presentare Federico Rossi, quest’anno è stata la volta di Rkomi. Il cantante sul palco si è esibito sulle note di Ossa Rotte e durante la presentazione ufficiale Paola Di Benedetto è rimasta in silenzio lasciando spazio ai suoi colleghi, Matteo Campese e Jody Cecchetto. Dopo l’esibizione però anche lei ha preso parola ricordando l’appuntamento di ... Leggi su biccy (Di giovedì 1 settembre 2022)Dianche quest’anno ha condotto lo speciale, l’evento musicale di RTL 102.5 che ha decretato qual è il tormentone dell’(spoiler: La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei). Ed anche quest’anno si è ritrovata sullo stessocon un suo ex. Se l’anno scorso ha dovuto presentare Federico Rossi, quest’anno è stata la volta di. Il cantante sulsi è esibito sulle note di Ossa Rotte e durante la presentazione ufficialeDiè rimasta in silenzio lasciando spazio ai suoi colleghi, Matteo Campese e Jody Cecchetto. Dopo l’esibizione però anche lei ha preso parola ricordando l’appuntamento di ...

