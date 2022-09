Palomino ascoltato dalla procura antidoping | ha sostenuto la tesi della contaminazione accidentale

(Di giovedì 1 settembre 2022) José Luisè statonella mattinata di giovedì 1 settembrea Roma: il difensore dell’Atalanta, sospeso in via cautelare lo scorso luglio dopo essere stato trovato positivo al “Clostebol Metabolita” durante un controllo a sorpresa a Zingonia, si è presentato di fronte altore di Nado Italia Pierfilippo Laviani insieme ai suoi legali Maria Turco e Luigio Chiappero. Un’audizione di circa 40 minuti, durante la quale l’argentino ha continuato a sostenere la propria innocenza e laalla sostanza, contenuta presumibilmente in una pomata cicatrizzante. “È difficile, ma sono fiducioso e spero che tutto questo passi velocemente. Spero di ...

