Pallanuoto femminile, Europei 2022: Setterosa batte Serbia, primo posto nel girone assicurato (Di giovedì 1 settembre 2022) Prosegue il percorso netto del Setterosa agli Europei 2022 di Pallanuoto femminile in corso a Spalato. La formazione del ct Silipo, infatti, si libera senza troppi problemi anche della Serbia, mettendo in mostra tutto il divario tecnico e atletico tra le due Nazioni: 23-7 il risultato finale. In realtà, all'Italia si può imputare una certa pigrizia e superficialità in alcuni frangenti, che hanno portato alla mancata conversione di diverse occasioni da rete. Un atteggiamento però giustificato dall'oggettiva, scarsa competitività del match, oltre che dalle profonde rotazioni attuate dal commissario tecnico italiano: doppio parziale da 5-1 nei primi due parziali, poi il Setterosa subisce qualche rete in più nel terzo parziale ma segnando a sua volta più reti.

