Palazzo Reale di Napoli, domenica ingresso gratuito (Di giovedì 1 settembre 2022) Oltre 5000 persone hanno visitato il Palazzo Reale di Napoli durante le aperture straordinarie nell’orario serale nei quattro venerdì di agosto. Altre due date sono in programma il 2 e il 9 settembre. L’iniziativa “Venerdì a Palazzo”, promossa nell’ambito dei progetti di valorizzazione 2022, prevede un totale di sei serate, dal 5 agosto al 9 settembre, durante le quali l’Appartamento Storico è straordinariamente aperto al pubblico dalle ore 20.00 alle 23.00 (ultimo ingresso alle 22.00), al costo ridotto di 2 euro. Mancano ancora due settimane alla conclusione dell’iniziativa, che ha riscosso un successo superiore alle aspettative, dimostrato dalle lunghe e composte file che hanno attraversato piazza del Plebiscito nei venerdì sera di agosto. Si è trattato di un mese particolarmente fortunato per ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022) Oltre 5000 persone hanno visitato ildidurante le aperture straordinarie nell’orario serale nei quattro venerdì di agosto. Altre due date sono in programma il 2 e il 9 settembre. L’iniziativa “Venerdì a”, promossa nell’ambito dei progetti di valorizzazione 2022, prevede un totale di sei serate, dal 5 agosto al 9 settembre, durante le quali l’Appartamento Storico è straordinariamente aperto al pubblico dalle ore 20.00 alle 23.00 (ultimoalle 22.00), al costo ridotto di 2 euro. Mancano ancora due settimane alla conclusione dell’iniziativa, che ha riscosso un successo superiore alle aspettative, dimostrato dalle lunghe e composte file che hanno attraversato piazza del Plebiscito nei venerdì sera di agosto. Si è trattato di un mese particolarmente fortunato per ...

