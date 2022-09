Ounas-Lille: è ufficiale. Le prime parole: “Mi ha sedotto subito” (Di giovedì 1 settembre 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Adam Ounas lascia definitivamente il Napoli. Il calciatore algerino inizia la sua avventura con il Lille, club tra i più rinomati in Ligue One. Il comunicato del Napoli ufficializza così il trasferimento: “La SSC Napoli comunica la cessione a titolo definitivo di Adam Ounas al Lille”. Per l’esterno offensivo si tratta di un ritorno in Francia dopo le esperienze con Bordeaux e Nizza. Anche il club francese ha annunciato l’acquisto di Ounas con la seguente nota ufficiale. “LOSC Lille e SSC Napoli (Italia) hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Adam Ounas (25). Il centrocampista della nazionale algerina, vincitore della Coppa d’Africa 2019, ha firmato con il club del Lille per le prossime due stagioni ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 1 settembre 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Adamlascia definitivamente il Napoli. Il calciatore algerino inizia la sua avventura con il, club tra i più rinomati in Ligue One. Il comunicato del Napoli ufficializza così il trasferimento: “La SSC Napoli comunica la cessione a titolo definitivo di Adamal”. Per l’esterno offensivo si tratta di un ritorno in Francia dopo le esperienze con Bordeaux e Nizza. Anche il club francese ha annunciato l’acquisto dicon la seguente nota. “LOSCe SSC Napoli (Italia) hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Adam(25). Il centrocampista della nazionale algerina, vincitore della Coppa d’Africa 2019, ha firmato con il club delper le prossime due stagioni ...

