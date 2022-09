Ounas al Lille a titolo definitivo, il Napoli conserva il 40% sulla futura rivendita (Di giovedì 1 settembre 2022) Può dirsi terminata, come anticipato già nella notte da Gianluca Di Marzio, l’avventura al Napoli di Adam Ounas. L’algerino si trasferisce in Francia, al Lille. Tornerà in terra transalpina dopo cinque stagioni in Italia. Era arrivato nel 2017, la sua militanza al Napoli è stata spezzettata da tre prestiti: nel 2019/2020 al Nizza, poi due stagioni fa (2020/2021) prima al Cagliari e poi da gennaio al Crotone. In mattinata sono state rese note da Sky anche le cifre dell’operazione, a titolo definitivo: per il calciatore, il Napoli guadagnerà 3 milioni di euro, più 1 milione legato ai bonus. Il prezzo è di saldo perché il contratto di Ounas col Napoli scadeva nel 2023. Gli azzurri conservano il 40% sulla ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 settembre 2022) Può dirsi terminata, come anticipato già nella notte da Gianluca Di Marzio, l’avventura aldi Adam. L’algerino si trasferisce in Francia, al. Tornerà in terra transalpina dopo cinque stagioni in Italia. Era arrivato nel 2017, la sua militanza alè stata spezzettata da tre prestiti: nel 2019/2020 al Nizza, poi due stagioni fa (2020/2021) prima al Cagliari e poi da gennaio al Crotone. In mattinata sono state rese note da Sky anche le cifre dell’operazione, a: per il calciatore, ilguadagnerà 3 milioni di euro, più 1 milione legato ai bonus. Il prezzo è di saldo perché il contratto dicolscadeva nel 2023. Gli azzurrino il 40%...

