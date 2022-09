(Di giovedì 1 settembre 2022)con caratteristici dettagli di design ed elementi eco: movimento ad energiae e l’acciaio riciclato per almeno il 50% RICHARDSON (TEXAS) –, il marchio die gioielli di ispirazione danese, è lieto di annunciare il lancio della sua nuovasostenibile:. Il lancio di questo prodotto è un ulteriore dimostrazione della volontà del brand di far sì che tutti i suoitradizionali contengano elementientro il 2025, come ad esempio movimenti a energiae, acciaio riciclato, ecopelle o plastica di provenienza oceanica. Lafa sfoggio di caratteristici ...

Lopinionista : Orologi sostenibili, la collezione Grenen Solar di Skagen -

Business People

... agli abiti in denim, passando per occhiali iper colorati eintramontabili. Pronte per un '...riprendono fedelmente quelli originali ma introducono nuovi materiali esclusivamente ecoSkagen continua ad essere leader in materia di sostenibilità, ed entro il 2025 intende far sì che tutti i suoitradizionali contengano materiali più. Skagen confida nelle ... Cosa c'è di più ecologico di un orologio Secondo l’ultimo rapporto elaborato dal Centro di coordinamento Raee, il tasso di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici raccolta in Italia si ...TEXAS - È con grande emozione che Skagen annuncia la propria collaborazione con il brand di moda contemporanea Baum und Pferdgarten, presentando una ...