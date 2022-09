“Ogni giorno nelle case degli italiani”. Lutto in Rai, addio alla giornalista e volto del tg (Di giovedì 1 settembre 2022) Lutto nel giornalismo, è morta Ivana Buselli. La giornalista, 58 anni, era un volto noto del TGR Trento e vice caporedattrice della sede Rai locale. La donna è morta nella sua casa dopo aver combattuto contro una malattia molto aggressiva che l’aveva colpita qualche tempo fa. La sua morte ha lasciato un vuoto negli affetti più cari, ma anche tra i colleghi. Apprezzata per il suo garbo, l’intelligenza e la fermezza nel raccontare il suo Trentino, Ivana Buselli è entrata per anni nelle case dei telespettatori con il suo stile inconfondibile. Ivana Buselli, il cordoglio e i messaggi dei colleghi A Guido, il marito, e Bruno, il fratello, la vicinanza e l’abbraccio di tutta la squadra Rai di Trento e di Bolzano: “Ciao Ivana, un grande grazie per la strada percorsa insieme”. Ivana ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 settembre 2022)nel giornalismo, è morta Ivana Buselli. La, 58 anni, era unnoto del TGR Trento e vice caporedattrice della sede Rai locale. La donna è morta nella sua casa dopo aver combattuto contro una malattia molto aggressiva che l’aveva colpita qualche tempo fa. La sua morte ha lasciato un vuoto negli affetti più cari, ma anche tra i colleghi. Apprezzata per il suo garbo, l’intelligenza e la fermezza nel raccontare il suo Trentino, Ivana Buselli è entrata per annidei telespettatori con il suo stile inconfondibile. Ivana Buselli, il cordoglio e i messaggi dei colleghi A Guido, il marito, e Bruno, il fratello, la vicinanza e l’abbraccio di tutta la squadra Rai di Trento e di Bolzano: “Ciao Ivana, un grande grazie per la strada percorsa insieme”. Ivana ...

