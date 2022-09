Occasione allettante per iPhone 12 su Amazon a settembre | nuovo prezzo

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 1 settembre 2022) Buona offerta quest’oggi super l’12 nero da 64GB che può essere acquistato ad un ottimosul famoso sito di e-commerce. Approfondendo la questione possiamo notare come in questi giorni, quando ormai sembra essere davvero imminente il lancio della nuova famiglia di14, ci siano tante occasioni interessanti che riguardano modelli didi qualche generazione passata. In questo caso l’12 non è di certo vecchiotto, è stato uno dei device più venduti degli ultimi anni e lo è stato in un periodo in cui è scoppiata la pandemia. Offerta super per12 su: ilaggiornato questo giovedì in Italia Nuovi riscontri stamane, dopo quelli della scorsa ...