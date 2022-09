Obbligo vaccinale e green pass: il piano della Meloni (Di giovedì 1 settembre 2022) Il centrodestra continua la sua avanzata con idee e progetti di tipo liberale. Nel programma di Giorgia Meloni nessun Obbligo di vaccinazione contro il Covid e nessun green pass. La politica di Fratelli d’Italia punta ad affrontare eventuali nuove crisi pandemiche attraverso misure specifiche strutturali, come ad esempio la ventilazione meccanica controllata nelle scuole e negli uffici, e il potenziamento dei trasporti. La posizione del partito di Giorgia Meloni, è quella di valorizzare il ruolo dell’informazione e della promozione e per quanto riguarda l’uso dei vaccini, vi sarà una raccomandazione, ma nessun Obbligo. Inoltre, piena libertà di scelta tra vaccini autorizzati dall’Ema e dall’Aifa e richiami. Il programma di Fratelli d’Italia a quanto emerge, mira alla ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 1 settembre 2022) Il centrodestra continua la sua avanzata con idee e progetti di tipo liberale. Nel programma di Giorgianessundi vaccinazione contro il Covid e nessun. La politica di Fratelli d’Italia punta ad affrontare eventuali nuove crisi pandemiche attraverso misure specifiche strutturali, come ad esempio la ventilazione meccanica controllata nelle scuole e negli uffici, e il potenziamento dei trasporti. La posizione del partito di Giorgia, è quella di valorizzare il ruolo dell’informazione epromozione e per quanto riguarda l’uso dei vaccini, vi sarà una raccomandazione, ma nessun. Inoltre, piena libertà di scelta tra vaccini autorizzati dall’Ema e dall’Aifa e richiami. Il programma di Fratelli d’Italia a quanto emerge, mira alla ...

AurelianoStingi : Dal programma elettorale di #FdI emerge che non ci sarà mai più un obbligo vaccinale ma si parla di ventilazione me… - repubblica : Mai più green pass e obbligo vaccinale. E stop al reddito di cittadinanza: il programma di FdI - GuidoDeMartini : ?? L’OBBLIGO VACCINALE È INCOSTITUZIONALE ?? ???? Nuova ordinanza del Tribunale di Brescia: l’obbligo vaccinale è inco… - AndyMontany : @guidoics @Sarq802682681 @LaVeritaWeb Allora, se fosse tutto così pacifico come sostieni, come mai l'obbligo vaccin… - CriSCat76 : RT @AurelianoStingi: Dal programma elettorale di #FdI emerge che non ci sarà mai più un obbligo vaccinale ma si parla di ventilazione mecca… -