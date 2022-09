Nuoto, Mondiali giovanili 2022: Anna Porcari oro nei 200 farfalla, cinque medaglie per l’Italia (Di giovedì 1 settembre 2022) E’ andata in archivio la seconda giornata di gare nei Mondiali giovanili di Nuoto in corsie, di scena presso l’impianto Videna Aquatic Center di Lima in Perù. Un day-2 fruttuoso per l’Italia che ha conquistato un oro, un argento e tre bronzi, oltre che due quarti posti e tre pass per le Finali individuali del day-3. Formazione del Bel Paese che può vantare il maggior numero di medaglie vinte finora (7). Nell’atto conclusivo dei 100 dorso uomini, privo di azzurri, il polacco Ksawery Masiuk l’ha spuntata nell’atteso duello con il sudafricano Pieter Coetze: per il vincitore 52.91, mentre per il secondo 52.99. Il bronzo è andato al ceco Miroslav Knedla (55.08). Nei 200 delfino donne una stupenda doppietta oro-bronzo per l’Italia. A vincere il titolo mondiale è stata Anna ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) E’ andata in archivio la seconda giornata di gare neidiin corsie, di scena presso l’impianto Videna Aquatic Center di Lima in Perù. Un day-2 fruttuoso perche ha conquistato un oro, un argento e tre bronzi, oltre che due quarti posti e tre pass per le Finali individuali del day-3. Formazione del Bel Paese che può vantare il maggior numero divinte finora (7). Nell’atto conclusivo dei 100 dorso uomini, privo di azzurri, il polacco Ksawery Masiuk l’ha spuntata nell’atteso duello con il sudafricano Pieter Coetze: per il vincitore 52.91, mentre per il secondo 52.99. Il bronzo è andato al ceco Miroslav Knedla (55.08). Nei 200 delfino donne una stupenda doppietta oro-bronzo per. A vincere il titolo mondiale è stata...

