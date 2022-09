Agenzia_Italia : Notificati 13 avvisi di garanzia per il caso della donna morta dopo il parto - mattinodipadova : Morta dopo il parto a Taranto, notificati 13 avvisi garanzia ai medici dell’ospedale - CorriereAlpi : Morta dopo il parto a Taranto, notificati 13 avvisi garanzia ai medici dell’ospedale - nuova_venezia : Morta dopo il parto a Taranto, notificati 13 avvisi garanzia ai medici dell’ospedale - sulsitodisimone : Notificati 13 avvisi di garanzia per il caso della donna morta dopo il parto -

Puglia

890/1982 " che continua a prevedere "la notificazione degli[...] che per legge devono essereal contribuente", "a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari", senza ...Stop all'allungamento dei termini di pagamento per glidelle Entrate per errori nelle dichiarazioni fiscali. Per gli attidal 1° settembre in poi torna l'obbligo di pagamento a 30 giorni. Scade infatti al 31 agosto il raddoppio dei tempi ... Morta una 28enne dopo parto a Taranto: notificati 13 avvisi di garanzia L'ipotesi di reato nei confronti dei medici dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto coinvolti nel caso è quella di omicidio colposo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...