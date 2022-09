Non esiste un «registro di protesta» che alle elezioni potrebbe «mandare via tutti i politici» (Di giovedì 1 settembre 2022) Il 1° settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un video pubblicato il 15 agosto 2022 su Facebook. Il filmato oggetto della segnalazione dura in tutto 2 minuti e 34 secondi e contiene l’inquadratura di un uomo seduto alla scrivania che racconta di essere venuto a conoscenza di una legge del 1957 che prevederebbe il cosiddetto «registro di protesta». Secondo l’autore del video, tale registro sarebbe l’unica scelta possibile per gli elettori che intendono recarsi alle urne al fine di annullare il proprio voto, dal momento che riconsegnando semplicemente la scheda elettorale «il voto va a chi ha la maggioranza». Optando per il registro di protesta, invece, gli elettori sarebbero inseriti in una lista, che ... Leggi su facta.news (Di giovedì 1 settembre 2022) Il 1° settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un video pubblicato il 15 agosto 2022 su Facebook. Il filmato oggetto della segnalazione dura in tutto 2 minuti e 34 secondi e contiene l’inquadratura di un uomo seduto alla scrivania che racconta di essere venuto a conoscenza di una legge del 1957 che prevederebbe il cosiddetto «di». Secondo l’autore del video, talesarebbe l’unica scelta possibile per gli elettori che intendono recarsiurne al fine di annullare il proprio voto, dal momento che riconsegnando semplicemente la scheda elettorale «il voto va a chi ha la maggioranza». Optando per ildi, invece, gli elettori sarebbero inseriti in una lista, che ...

