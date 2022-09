“Non ci sono le condizioni per una soluzione pacifica”. Ilary Blasi e Totti, è guerra aperta (Di giovedì 1 settembre 2022) Vista l’infinità di gossip, smentiti o confermati come altri ancora tutti da valutare, emersi sul loro conto, sembra che l’iconico matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti sia giunto al capolinea da un secolo. Invece, erano solo due mesi fa quando lo hanno annunciato. Le diatribe legali proseguono e, come settimane fa, non per il meglio. Lei si fa vedere sempre sorridente, forte e, sopratutto negli ultimi giorni, più sensuale che mai. Ilary Blasi è una leonessa single e, nonostante gli scoop lanciati nelle settimane dalla cronaca rosa, nessuno scatto a smentirla. Francesco Totti invece continua a incontrare Noemi Bocchi e intanto la battaglia con l’ex moglie non si arresta. “Sappiamo che gli avvocati dell’ex Capitano della Roma lo scorso giovedì hanno formalizzato l’atto ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 1 settembre 2022) Vista l’infinità di gossip, smentiti o confermati come altri ancora tutti da valutare, emersi sul loro conto, sembra che l’iconico matrimonio die Francescosia giunto al capolinea da un secolo. Invece, erano solo due mesi fa quando lo hanno annunciato. Le diatribe legali proseguono e, come settimane fa, non per il meglio. Lei si fa vedere sempre sorridente, forte e, sopratutto negli ultimi giorni, più sensuale che mai.è una leonessa single e, nonostante gli scoop lanciati nelle settimane dalla cronaca rosa, nessuno scatto a smentirla. Francescoinvece continua a incontrare Noemi Bocchi e intanto la battaglia con l’ex moglie non si arresta. “Sappiamo che gli avvocati dell’ex Capitano della Roma lo scorso giovedì hanno formalizzato l’atto ...

