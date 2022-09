Non c’è più religione: il metropolita di Milano irride il Papa che non l’ha fatto cardinale (Di giovedì 1 settembre 2022) Non c’è più religione. Davvero. Ne sanno qualcosa i fedeli di Como, letteralmente scioccati dalle bordate lanciate dall’arcivescovo metropolita di Milano (dicasi Milano), monsignor Mario Delpini, all’indirizzo del Papa, “reo” di aver promosso cardinale il vescovo della diocesi lariana Oscar Cantoni e non lui. L’occasione gliel’ha offerta la celebrazione di sant’Abbondio, patrono di Como, ricorrenza che coincideva con la prima messa da porporato per monsignor Cantoni. Complice anche il clima di festa, nessuno poteva immaginare quel che sarebbe accaduto nel momento in cui Delpini si è avvicinato al microfono per il saluto di rito. È accaduto a Como «Ci sono state delle persone un po’ sfacciate – ha esordito – che si sono domandate perché il Papa non ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 settembre 2022) Non c’è più. Davvero. Ne sanno qualcosa i fedeli di Como, letteralmente scioccati dalle bordate lanciate dall’arcivescovodi(dicasi), monsignor Mario Delpini, all’indirizzo del, “reo” di aver promossoil vescovo della diocesi lariana Oscar Cantoni e non lui. L’occasione glieofferta la celebrazione di sant’Abbondio, patrono di Como, ricorrenza che coincideva con la prima messa da porporato per monsignor Cantoni. Complice anche il clima di festa, nessuno poteva immaginare quel che sarebbe accaduto nel momento in cui Delpini si è avvicinato al microfono per il saluto di rito. È accaduto a Como «Ci sono state delle persone un po’ sfacciate – ha esordito – che si sono domandate perché ilnon ...

borghi_claudio : Qui qualcuno non ha ancora capito che è finito il tempo di 'mandare segnali'... adesso c'è la possibilità epocale d… - marattin : C’ERA UNA VOLTA IL PARTITO DEL LAVORO. Non è un thread polemico, a maggior ragione verso candidati giovani, di cui… - romeoagresti : Per la #Juve non è un argomento prioritario, essendo un contratto in scadenza nel 2024, ma neanche un pensiero trop… - ugom65 : @ErmannoKilgore Effettivamente, se gli elettori valutano i politici in base alla pochette, avete ragione: non c'è p… - carlitos_va_be : RT @tvboy: L'amore è più forte dell'odio. Quando c'è un momento di incertezza i vecchi mostri riaffiorano. Come il nazismo, il fascismo e… -