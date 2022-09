Nicola contento della Salernitana: “Bello lo spirito dei ragazzi, stiamo crescendo” (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBologna – Un punto in rimonta per muovere la classifica e allungare la striscia positiva. Davide Nicola si gode la sua Salernitana e non nasconde la soddisfazione davanti ai microfoni di Dazn nel post partita di Bologna. Prestazione – Abbiamo cercato di cambiare assetto tattico per dare maggiore pressione ai difensori del Bologna. Stavamo costruendo la nostra mole di gioco, siamo venuti qui consapevoli del fatto che avremmo affrontato una squadra intenzionata a conquistare una vittoria davanti al loro pubblico. Abbiamo incontrato una squadra organizzata e con qualità, faccio i complimenti a Sinisa, ma credo che anche loro debbano farli a noi per la prestazione, perché potevamo essere in vantaggio già nel primo tempo. Abbiamo subito nei primi dieci minuti anche per stanchezza, ma mi è piaciuto lo spirito dei ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBologna – Un punto in rimonta per muovere la classifica e allungare la striscia positiva. Davidesi gode la suae non nasconde la soddisfazione davanti ai microfoni di Dazn nel post partita di Bologna. Prestazione – Abbiamo cercato di cambiare assetto tattico per dare maggiore pressione ai difensori del Bologna. Stavamo costruendo la nostra mole di gioco, siamo venuti qui consapevoli del fatto che avremmo affrontato una squadra intenzionata a conquistare una vittoria davanti al loro pubblico. Abbiamo incontrato una squadra organizzata e con qualità, faccio i complimenti a Sinisa, ma credo che anche loro debbano farli a noi per la prestazione, perché potevamo essere in vantaggio già nel primo tempo. Abbiamo subito nei primi dieci minuti anche per stanchezza, ma mi è piaciuto lodei ...

