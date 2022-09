New York, entra in vigore il divieto di armi a Times Square. Ma i cittadini statunitensi si dividono (Di giovedì 1 settembre 2022) Times Square è ufficialmente «gun-free zone», ovvero zona libera dalle armi. Da oggi, 1 settembre, entra in vigore il divieto di girare per strada con una pistola senza autorizzazione. L’area in questione è un’icona e una delle principali aree di New York (Usa) che ogni anno attira circa 50 milioni di turisti. «La sicurezza di 8,8 milioni di persone è mia responsabilità e proteggeremo la nostra gente», ha commentato su Twitter il sindaco di New York, Eric Adams, pubblicando la mappa delle aree di Times Square con il divieto di armi. La normativa nasce in risposta alla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 23 giugno 2022 che aveva ampliato i diritti sulle ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022)è ufficialmente «gun-free zone», ovvero zona libera dalle. Da oggi, 1 settembre,inildi girare per strada con una pistola senza autorizzazione. L’area in questione è un’icona e una delle principali aree di New(Usa) che ogni anno attira circa 50 milioni di turisti. «La sicurezza di 8,8 milioni di persone è mia responsabilità e proteggeremo la nostra gente», ha commentato su Twitter il sindaco di New, Eric Adams, pubblicando la mappa delle aree dicon ildi. La normativa nasce in risposta alla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 23 giugno 2022 che aveva ampliato i diritti sulle ...

